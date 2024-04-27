ЕС призвал РФ отменить решение по активам двух компаний

Евросоюз призывает власти РФ отменить решение передать российские активы итальянской Ariston Thermo Group и немецкой BSH Hausgerate в управление компании "Газпром бытовые системы". Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Евросоюз призывает Россию отменить эти меры и искать приемлемые решения с европейскими компаниями, на которые они нацелены", - сказано в нем.

Путин передал 100% акций российских дочек Ariston и BSH Hausgerate «Газпрому»

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% долей российской структуры Ariston и структуры BSH Hausgerate передаются в управление компании "Газпром бытовые системы".