Китайская промышленность столкнулась с непредвиденной проблемой

Прибыль промышленных предприятий Китая начала падать от ранее достигнутых двухлетних максимумов. При этом избыточные производственные мощности осложняют усилия Пекина по оживлению замедляющейся экономики. Об этом пишет Financical Times.

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По сообщению Государственного статистического управления КНР, в марте прибыль крупных компаний промсектора сократилась на 3,5% в годовом выражении. В то же время в первом квартале показатель вырос на 4,3% относительно аналогичного периода 2023 года.

Мартовское снижение стало неожиданным для властей после того, как в январе-феврале промпрофицит подскочил на 10%, достигнув максимума за 25 месяцев и дал надежду на преодоление спада в индустриальном секторе.

Аналитики Goldman Sachs отметили существенное падение как прибыли, так и выручки промпредприятий в марте, указав на проблему сжатия маржи для китайской промышленности.

Пекин в ответ опроверг позицию Вашингтона относительно избытка мощностей и обвинил США в протекционизме и попытках сдержать развитие Китая, сообщили госСМИ.

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Власти КНР установили цель роста примерно в 5% на 2024 год — минимальный показатель за десятилетия. Однако аналитики предупредили, что при повсеместном дефляционном давлении достичь этого будет непросто без наращивания стимулов, отмечает издание.

«Благоприятные условия в цепочках поставок, обилие запасов и избыточные мощности в Китае помогут сдержать рост цен на промышленные товары», — отметили эксперты Capital Economics.

Согласно оценкам Westpac, стальная отрасль использует экспорт как «выпускной клапан» для лишних мощностей, и страна приблизилась к рекордным показателям вывоза стали, зафиксированным в 2015 году, невзирая на глобальное противодействие демпингу.

До этого Китай рекордно закупился черными металлами у США.