В России делают новый «Суперджет»: в чем особенность этого самолета

В России в 2025 году будут закончены сертификационные статические испытания пассажирского самолета Sukhoi Superjet New. NEWS.ru попросил высказать свое мнение о «Суперджете» с приставкой New авиационного эксперта исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева.

Международный проект

— С 2011 года в эксплуатации находится самолет Sukhoi Superjet 100. Этот лайнер был создан в широкой международной кооперации, но спроектирован он был в России. При этом двигатель для самолета был создан российско-французской компанией, в нем были комплектующие из Западной Европы, Соединенных Штатов Америки, Южной Кореи. В целом в этом проекте участвовал очень широкий перечень международных поставщиков.

Но после введения антироссийских санкций стало очевидно, что продолжение серийного производства самолетов с комплектующими иностранного происхождения невозможно. Поэтому был запущен проект создания самолета с российскими комплектующими: Sukhoi Superjet New, или просто Superjet 100.

Чтобы создать самолет с российскими комплектующими, нужно провести импортозамещение порядка 40 систем. Причем каждая система — это не одна деталь. Сотни деталей, многие из которых, естественно, необходимо заново проектировать, испытать и так далее. Сейчас идут испытания опытных образцов самолета и различных его компонентов и систем.

Три версии

— В Комсомольске-на-Амуре, где будет происходить серийное производство самолета, уже в разной степени готовности есть три опытных самолета, задействованных в программе испытаний. Первый — еще со старыми российско-французскими двигателями, но часть систем там уже импортозамещенные.

Второй самолет имеет часть импортных систем, но на нем уже установлены полностью отечественные двигатели ПД-8. И, наконец, третий опытный самолет уже полностью в импортозамещенном варианте.

Учитывая, что в конструкцию самолета вносятся серьезные изменения, в том числе в конструкцию планера, необходимо провести повторные испытания, в том числе прочностные. Для этого созданы еще два фюзеляжа, которые предназначены именно для наземных испытаний. Один из них находится в Новосибирске. И там уже идут отработки, которые позволят подтвердить заложенные технические решения. То есть нужно подтвердить, что при расчетных нагрузках самолет сможет отработать и не разрушиться, в его корпусе не появится трещины и деформации.

Кроме того, в Новосибирске отрабатываются и отдельные элементы конструкции, такие как системы шасси, механизации крыла и так далее. Испытания нового «Суперджета» уже идут и в 2024 году они продолжатся, как, вероятно, и в 2025 году. Но уже в 2025 году ожидается получение сертификата типа на этот самолет, после чего его можно будет запускать в серию и передавать в парк российских авиакомпаний.

Главное — двигатель

— При этом важно понимать, что перед разработчиками изначально ставилась задача, чтобы самолет был как минимум не хуже, чем исходный вариант. Это можно сказать и про двигатели.

Хотя только эксплуатация реально покажет, насколько это соответствует действительности. Пока можно говорить о том, что разработчик заложил в мотор в целом примерно такой же уровень экономичности, как и был, но уже в соответствии с перспективными требованиями по уровню шума и эмиссии вредных веществ.

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И с учетом достаточно больших интервалов сервисного обслуживания и умеренной трудоемкости, можно предположить, что российский двигатель должен в эксплуатации оказаться несколько дешевле, чем изначальный вариант.