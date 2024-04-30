У Intel остался один единственный сотрудник в российском офисе

Штат российского отделения Intel сократился до всего одного человека.

© Ferra.ru

Им стала Алина Клушина, которая теперь занимает пост директора сразу двух юридических лиц компании — Intel AO и Intel Technologies.

Оба подразделения Intel в России по итогам 2023 года показали нулевую выручку и убытки в размере $2.31 млн.

Стремительное сокращение российской «дочки» Intel началось вскоре февраля 2022 года. В апреле того же года компания приостановила все операции в РФ, предварительно остановив поставки технологий в страну.

Несмотря на уход с рынка, Intel сохраняет за собой российские активы, доверяя управление ими одному человеку. Вероятно, компания надеется на благоприятное развитие политической обстановки, подразумевая окончание конфликта на Украине.