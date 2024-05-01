Japan Tobacco объяснила сохранение бизнеса в России

Японская корпорация Japan Tobacco, один из крупнейших в мире производителей сигарет, продолжит свой бизнес в России, хотя и была вынуждена скорректировать цепочки поставок, чтобы не нарушать введенный странами Запада санкционный режим. Об этом в интервью британской газете Financial Times сообщил директор JT Масамити Тэрабатакэ.

"Если я, например, сказал бы, что мы свернем бизнес [в России], то это может создать риск потерь для инвесторов. В наихудшем случае существует даже риск судебного иска со стороны акционеров, если мы прекратим бизнес, который могли бы продолжать", - сказал Тэрабатакэ. "Есть разные вещи, с которыми мы должны быть аккуратны с точки зрения санкций - какие люди могут быть вовлечены в процесс принятия решений, а какие нет, не включать в состав российского управления людей из недружественных стран, переводить людей, на которых не распространяются санкции, в Гонконг. Но в остальном мы работаем в привычном режиме", - сообщил глава JT. "Это правда, что вначале встал вопрос о репутации в связи с продолжением нашего бизнеса, однако в последнее время это не столь актуально", - сказал Тэрабатакэ.

При этом бизнесмен не исключил возможности продажи российских активов при "наихудшем сценарии", добавив, что он не верит, что это понадобится при нынешнем санкционном режиме.

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Как замечает Financial Times, после начала специальной военной операции на Украине компания, 33% акций которой принадлежат японскому государству, сообщила, что рассматривает продажу российского бизнеса. Позже она решила продолжить деятельность в РФ, свернув, однако, все инвестиции и расходы на маркетинг, перенаправив поставки через Турцию и переведя ключевой персонал в Гонконг. По оценкам Тэрабатакэ, российский бизнес обеспечивает около 20% прибыли JT.

Ранее японская корпорация была внесена Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции Украины в список "международных спонсоров войны". В нем JT оказалась вместе с еще около 50 компаниями. Среди них - американская Procter & Gamble, французские сети Leroy Merlin и Auchan, корпорации Mars и PepsiCo, американская Philip Morris, а также китайская группа Alibaba, владеющая платформой онлайн- торговли Aliexpress, и три крупнейшие нефтегазовые компании Китая CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation.