Международный депозитарий Euroclear за первый квартал 2024 года заработал 1,57 млрд евро операционных доходов от инвестирования замороженных российских активов, следует из отчета компании. С этой суммы группа уплатила 391 млн евро налогов. Всего в доходах Euroclear 1,6 млрд евро из 1,9 млрд евро всех процентных доходов имеют отношение к российским активам, попавшим под санкции. Санкции и российские контрмеры привели к затратам в размере 17 млн евро и потере доходов от бизнеса на 6 млн евро.

Чистый доход от операций с российскими активами у группы составил 1,174 млрд евро.

В результате санкций на балансе Euroclear Bank продолжают накапливаться заблокированные купонные платежи и погашения, причитающиеся организациям, в отношении которых действуют санкции. По состоянию на конец первого квартала 2024 года баланс Euroclear Bank составил 199 млрд евро, из которых 159 млрд евро — российские активы, находящиеся под санкциями.

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Чистая прибыль Euroclear, связанная с иммобилизованными активами Центробанка России, начиная с 15 февраля, составляет 557 млн евро.

С 15 февраля 2024 года Совет ЕС принял регламент, предусматривающий обязанность центральных депозитариев, владеющих резервами и активами российского ЦБ, применять специальные правила в отношении остатков денежных средств, накапливающихся в результате ограничительных мер. Указанные центральные депозитарии, включая Euroclear, должны учитывать и управлять такими чрезвычайными остатками денежных средств отдельно от своей прочей деятельности, хранить отдельно полученную чистую прибыль и не распоряжаться полученной чистой прибылью (например, в форме дивидендов акционерам).

Депозитарий продолжает актуализировать структуру относящихся к РФ активов в валюте: больше половины (63%) хранится в евро, 17% — в фунтах стерлингов, 9 и 8% соответственно приходится на канадский доллар и доллар США.

Большинство российских активов, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear после начала российско-украинского конфликта, уже переведены в наличные средства. Об этом в интервью Reuters заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Минфин России оценивал замороженные активы в $300 млрд. Большая часть из них — около 191 млрд евро — хранится в Euroclear. По словам чиновников G7, эти активы могут приносить около $5 млрд в год в виде процентов.

По словам Йеллен, в настоящее время лидеры G7 обсуждают разные варианты судьбы этих активов, в том числе — и использование будущих доходов от реинвестирования средств ЦБ. По мнению главы американского минфина, это подход «может быть широко поддержан» странами, не готовыми к прямой конфискации активов ЦБ. Данная стратегия входит в число нескольких вариантов, обсуждаемых странами G7 в преддверии саммита лидеров в июне, добавила она.