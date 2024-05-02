Глава финского Fortum намерен отсудить у РФ миллиарды евро

Глава финского энергетического концерна Fortum Маркус Раурамо рассчитывает в ходе арбитражного процесса против России получить компенсацию в несколько миллиардов евро за потерянные активы.

Об этом сообщила газета Kauppalehti.

"Мы инициировали арбитражное разбирательство на основании шведского и голландского договоров о защите инвестиций. Российская сторона действовала в соответствии с процессом и назначила людей, которые будут заниматься этим вопросом", - приводит она слова Раурамо.

Как уточняет издание, компенсация запрашивается на основе стоимости бизнеса на момент потери контроля. По словам Раурамо, речь идет о "нескольких миллиардах" евро.

"Со временем мы увидим, как и откуда будут поступать средства. В подобных случаях компенсация уже выплачивалась. Я думаю, что наши шансы на успех велики", - отметил Раурамо.

25 апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 83,73% акций "Юнипро", принадлежавших германскому концерну Uniper, и 98,23% акций "Фортума", которыми владела финская группа Fortum, переданы во внешнее управление Росимуществом. Эта мера была принята в ответ на недружественные действия некоторых государств в отношении РФ. 27 февраля 2024 года Fortum сообщил, что начал арбитражное разбирательство против России и будет требовать компенсации за свои активы.