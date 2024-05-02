Водители лондонских такси потребуют от Uber компенсации в $313 млн

Водители знаменитых лондонских черных кэбов решили выступить с коллективным иском в Высоком суде британской столицы в отношении американского сервиса заказа такси Uber, требуя выплаты компенсации в размере 250 млн фунтов стерлингов ($313 млн). Об этом сообщила газета Financial Times.

Интересы почти 10,5 тыс. столичных таксистов в суде представляет юридическая фирма Mishcon de Reya при финансовой поддержке компании Katch Investment Group. Истцы утверждают, что заокеанская компания неправомерно получила лицензию от Transport for London (TfL) в 2012 году и тем самым незаконно отобрала бизнес у других водителей.

С 2017 года TfL дважды отказывала Uber в продлении лицензии, но всякий раз американская компания успешно обжаловала это решение в суде. В 2021 году сервис заказа такси вынужден был классифицировать своих британских водителей как рабочих, дав им право на отпускные и пенсии, после проигрыша в суде высокой инстанции по делу, которое инициировала группа водителей Uber. Этот случай ознаменовал фундаментальный сдвиг в бизнес-модели компании из США.

Как сообщалось ранее, Uber компенсирует австралийским таксистам потерю доходов, связанную с выходом компании на транспортный рынок страны. Общая сумма выплат превысит $178,5 млн. Решение о добровольной выплате компенсации было принято Uber до рассмотрения в суде коллективного иска против сервиса, поданного юридической фирмой Maurice Blackburn от имени восьми тысяч австралийских таксистов и владельцев предприятий, сдающих автомобили в аренду. Урегулированию предшествовала пятилетняя судебная тяжба.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber работает в десятках стран.