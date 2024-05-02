ЕС рассматривает ответные меры на решение РФ по активам Ariston и Bosch

Евросоюз рассматривает введение ответных мер на решение властей РФ передать в управление компании "Газпром бытовые системы" активы российских "дочек" итальянской Ariston и немецкой BSH Hausgerate.

Как заявил министр по делам предприятий и продукции "сделано в Италии" Адольфо Урсо в интервью газете Corriere della Sera, Брюссель может позволить использовать "активы компаний-бенефициаров" из РФ для компенсации потенциального ущерба европейскому бизнесу.

"Мы немедленно отреагировали, чтобы защитить итальянскую компанию, которая, между прочим, является лидером в секторе "сделано в Италии". Мы решительно выразили свой протест, вызвав российского посла в МИД, и предприняли шаги для согласования немедленной, общей и решительной европейской реакции. Мы находимся в контакте с Еврокомиссией по вопросу о мерах, которые позволили бы компаниям, в отношении которых Россией были приняты подобные решения, возместить ущерб за счет активов бенефициаров национализации", - отметил итальянский министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% долей российской структуры Ariston и структуры BSH Hausgerate передаются в управление компании "Газпром бытовые системы". 29 апреля МИД Италии потребовал объяснений в связи с этим от посла РФ Алексея Парамонова. Дипломат подчеркнул, что шаги российской стороны осуществлены в рамках правового поля. В Евросоюзе призвали власти России отменить это решение.

Компания "Аристон термо Русь" зарегистрирована в Ленинградской области, ее основной вид деятельности - производство бытовых электрических приборов. Согласно отчетности компании по РСБУ, ее выручка в 2023 году выросла на 5% и составила 9,436 млрд рублей, чистая прибыль снизилась в 12,1 раза - до 33,029 млн рублей.