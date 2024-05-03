Торговые сети снизили наценки на базовые продукты почти втрое

По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), наценка на социально значимые товары в Российской Федерации снизилась в 2023 году в 2,5 раза и составила 6,4%. Об этом сообщается на сайте газеты "Известия".

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В публикации отмечается, что данный показатель был выведен на основе данных, которые предоставили агентству 11 федеральных торговых сетей. Речь идет о таких продуктах, как говядина, свинина, мясо птицы, масло, чай, овощи, молоко. В ФАС подчеркнули, что в 2022 году наценка составляла 16%, в 2021 — 22%. До этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении издательства "Просвещение".

Отмечается, что служба проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления монопольно высоких цен на учебники по русскому языку, истории и биологии. ФАС возбудила в отношении издательства "Просвещение" дело о нарушении антимонопольного законодательства, которое грозит ему административным штрафом.