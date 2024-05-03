Как санкции скажутся на авиакомпании «Победа»

Американский Минфин расширил антироссийские санкции. На этот раз под ограничения подпали около 300 юридических и физических лиц. В новом черном списке оказалась и авиакомпания «Победа» — за то, что «поддерживает военно-промышленную базу России». NEWS.ru рассказывает, как это скажется на деятельности лоукостера, его полетной программе и стоимости билетов.

NEWS.ru рассказывает, как это скажется на деятельности лоукостера, его полетной программе и стоимости билетов.

Что известно о новом пакете американских санкций

1 мая 2024 года Минфин США ввел полные блокирующие санкции против 29 людей (в том числе россиян, белорусов и азербайджанцев) и более чем 250 юридических лиц из нескольких государств. Как пояснили в ведомстве, эти меры затронули тех, кого Вашингтон подозревает в причастности к российскому ВПК и связанным с ним компаниям.

В новый список попала и авиакомпания «Победа» за деятельность в «секторе российской экономики, который поддерживает военно-промышленную базу страны». Но здесь причина скорее экономическая. Как уточняется в разъяснении к санкционному списку, «Победа» якобы эксплуатирует «изъятые» у зарубежных лизингодателей самолеты производства США и ЕС. Также авиаперевозчик в течение 2023 года продолжал импортировать и перевозить компоненты американского происхождения на общую сумму более $1 млн.

А кроме того, «Победа» не позднее чем в январе этого года выступала в качестве грузополучателя «при транспортировке авиационных деталей из Индии в Россию благодаря своему постоянному сотрудничеству с находящейся под санкциями США иранской компанией Mahan Air».

Что санкции обозначают для самой авиакомпании

Лоукостер является «дочкой» компании «Аэрофлот», которая уже находится под санкциями Минторга США с 2022 года. Эти ограничения лишили ее так называемых экспортных привилегий — авиакомпания не может участвовать в сделках, подпадающих под экспортное регулирование. Это включает экспорт и реэкспорт из США.

Новые санкции вводят запрет на взаимодействие с «Победой» для американских граждан и бизнеса, а также предусматривает блокировку средств и активов компании на территории США. Речь идет о так называемом SDN-листе (Specially Designated and Blocked Persons List). Это список людей и компаний, с которыми резиденты США (то есть компании, предприниматели, иные лица, которые работают в США и платят там налоги) не могут вести дела или совершать какие бы то ни было транзакции без специальной лицензии OFAC.

До 30 июля «Победе» разрешены операции для поставок товаров, технологий и услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации. Платежи можно будет проводить также вплоть до 30 июля.

Как это скажется на деятельности лоукостера

Никаких изменений, связанных с ремонтом, поставкой запчастей и в целом авторским сопровождением со стороны компаний — держателей сертификатов на самолеты, которые имеются у «Победы», относительно ранее введенных и действующих санкций не произойдет, заверяет в беседе с NEWS.ru исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

«Напрямую „Победа“, равно как и другие российские авиаперевозчики, не имеет возможности взаимодействовать ни с Boeing, ни с CFM International (разработчик и производитель двигателей. — NEWS.ru), ни с разработчиками бортового радиоэлектронного оборудования и так далее», — перечисляет эксперт.

С момента первых санкций против российских авиакомпаний было множество слухов о том, что отрасль остановится, а иностранные авиалайнеры «лягут мертвым грузом», но этого не произошло, напоминает NEWS.ru завкафедрой предпринимательства и логистики, директор Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

«Российские перевозчики могут обслуживать самолеты в тех юрисдикциях, которые разрешают к себе летать, создают собственные технические центры, а закупки запчастей организуются через посреднические компании в безопасных странах», — говорит он. С этой точки зрения вряд ли попадание «Победы» в SDN-лист что-то кардинально поменяет.

С другой стороны, существует угроза введения вторичных санкций против компаний, способствующих обходу ограничений, замечает Олег Пантелеев. В теории это может заставить кого-то из действующих иностранных партнеров «Победы» отказаться от сотрудничества либо начать брать «премию за риск», допускает эксперт.

Теперь американцы просто будут более пристально следить за теми иностранными компаниями, которые сотрудничают с «Победой», говорит NEWS.ru главный редактор авиапортала Avia.ru Роман Гусаров.

«Через какое-то время, возможно, они начнут грозить им вторичными санкциями и применять их, и вот только тогда можно будет говорить о каких-то последствиях для деятельности „Победы“», — отмечает он. Пока об этом рассуждать преждевременно, считает эксперт.

Как это отразится на перелетах и стоимости билетов

Из зарубежных стран «Победа» летает в Турцию, ОАЭ, Белоруссию, Армению, Узбекистан и Киргизию. Пока никакого влияния на полеты авиаперевозчика решение властей США не оказало. В том числе и на выполнение рейсов по международным маршрутам. Согласно опубликованному на сайте расписанию, самолеты авиакомпании без изменений продолжают летать в Абу-Даби, Аланью, Анталью, Гюмри, Даламан, Дубай, Минск, Ош, Самарканд, Стамбул и Ташкент.

По словам Олега Пантелеева, какие-либо ограничения или прекращение международных полетов «Победы» маловероятны. А вот роста издержек авиакомпании исключать не стоит. «По отдельным статьям расходов они могут возрасти из-за того, что партнеры авиакомпании могут заложить компенсацию своих возросших рисков», — полагает эксперт.

Любая авиакомпания была бы рада все свои издержки переложить на пассажиров, но здесь все зависит не от ее желания, а от платежеспособного спроса: если авиабилеты стоят слишком дорого, то авиаперевозчик их просто не продаст.

«Как показывает практика, на фоне общего роста издержек по подавляющему большинству статей влияние на экономику перевозок какого-то одного фактора выделить достаточно сложно», — объясняет Пантелеев.

По его словам, расходы растут по всем направлениям, поэтому нельзя ожидать, что именно из-за введения санкций билеты у конкретной авиакомпании подорожают. В конце концов все российские перевозчики находятся в конкурентной среде, у «Победы» нет возможности завышать цену без риска потерять клиентов, резюмирует Пантелеев.