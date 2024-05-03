У структуры Потанина изъяли землю в Подмосковье

Арбитражный суд Московской области постановил изъять у холдинга «Интеррос» Владимира Потанина землю под Клином по иску Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз). Об этом пишет РБК со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Спор с Рослесхозом длился с 2021 года. Агентство посчитало, что земля используется с нарушением закона, а именно — пересекается с землями лесного фонда. Из материалов дела следует, что площадь пересечения составляет более 92% всего участка структуры Потанина и оценивается в 85,5 га. Эти земли суд и постановил изъять.

Земельный участок находился на балансе структуры Потанина с 2018 года. Компания намерена обжаловать решение.

До этого стало известно, что в России возбудили дела по возврату в госсобственность некоторых активов.