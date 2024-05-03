Суд в Москве решил арестовать имущество Commerzbank и JPMorgan

Денежные средства и другое имущество немецких Commerzbank и J.P.Morgan SE и их родственных российских структур арестованы Арбитражным судом Москвы. Соответствующее заявление ранее подал Транскапиталбанк, который входит в топ-50 в России, передает РИА Новости.

Как уточняется, среди родственных структур - ООО «Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» и АО «Коммерцбанк Евразия». Речь идет о сумме в 12,4 миллиона евро (более 1,2 миллиарда рублей по текущему курсу).

Согласно опубликованному определению суда, обеспечительные меры приняты в деле по иску Транскапиталбанка о взыскании с четырех ответчиков данной суммы.

Арест наложили, в частности, на денежные средства на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах (за исключением счета типа «С», счета типа «И»).

Ранее сообщалось, что американский банк JP Morgan Chase обратился в федеральный окружной суд США в Нью-Йорке с иском против ВТБ. Как рассказало РИА Новости, JP Morgan Chase потребовал, чтобы российская кредитная организация отказалась от попыток взыскать более 439 миллионов долларов с заблокированного счета.