Сеть фастфуда уличили в демонстрации недостоверной рекламы бургеров

Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» уличили в демонстрации недостоверной рекламы бургеров. Против компании возбуждено уголовное дело, говорится на сайте Санкт-Петербургского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

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Отмечается, что в ведомство направили жалобу на рекламу фастфуда. В ней есть текст: «"Бургер Кинг" готовит бургеры на огне. Логично. Страшно представить, что готовит "Достаевский"…».

В УФАС отметили, что рекламное сообщение содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящейся в обороте продукцией, произведенной другой компанией. Так, реклама является недобросовестной, указали в ведомстве. Там же сообщили об отсутствии оснований полагать, что компания «Достаевский» готовит некачественные блюда. Однако у регулятора появились сомнения в том, что бургеры в «Бургер Кинге» готовятся на огне.

Подчеркивается, что «Бургер Кингу» грозит штраф.

Ранее «Бургер Кинг» подал иск к автору YouTube-канала «Самый сахар» за его высказывание о том, что бургеры сети приготовлены не на огне.