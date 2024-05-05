Баффет резко сократил свою долю в Apple на фоне проблем у компании

В первом квартале 2024 года Berkshire Hathaway Уоррена Баффета снова сократила инвестиции в Apple. Об этом свидетельствует форма 10-Q, содержащая данные за первый квартал 2024 года.

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Согласно документам, рыночная стоимость акций бигтеха в портфеле упала до 135,4 миллиарда долларов. По подсчетам CNBC, это составляет примерно 790 миллионов акций, тогда как на конец четвертого квартала 2023 года их было 905,56 миллиона.

Так, пакет Apple, которым владеет Berkshire Hathaway, в первом квартале сократился почти на 13 процентов.

Ранее стало известно, что холдинг миллиардера Уоррена Баффетта за третий квартал 2023 года потерял 12,8 миллиарда долларов.