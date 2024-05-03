Крупный перевозчик остановил ликвидацию бизнеса в России

Крупный датский перевозчик A.P. Moller — Maersk остановил процесс ликвидации бизнеса в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы компании.

Согласно бухгалтерской отчетности одной из дочерних компаний Maersk, ликвидация российских юридических лиц ООО «Маэрск Солюшнс» и ООО «Маэрск» была приостановлена. При этом в январе компания продлила до конца года аренду офисов в России и Санкт-Петербурге, а в феврале имущество ООО «Маэрск» было пополнено на 20 миллионов рублей. В документах также указано, что оба российских юрлица не вели деятельность и не получали прибыль в 2023 году.

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«В связи с вводимыми санкциями и ограничениями для работы иностранных логистических организаций на российском рынке появилось много российских логистических компаний, таким образом, возникает риск невостребованности оказываемых ООО услуг, а именно то, что российские организации при выборе поставщиков будут определяться в пользу организаций Российской Федерации и иных организаций из дружественных стран, определенных правительством Российской Федерации», — сообщили в компании.

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