У Boeing начались проблемы с производством из-за санкций против России

Корпорация Boeing столкнулась с трудностями при производстве новых самолетов из-за санкций, введенных против России, сообщает газета Wall Street Journal.

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Авторы материала указывают, что производитель терморегулирующего оборудования для модели Boeing 787 Dreamliner компания RTX свернула работу в РФ после начала спецоперации. В результате выяснилось, что мощностей концерна в США и Великобритании недостаточно.

"Когда случилось вторжение, производство перенесли, но мощностей нового поставщика не хватало под наши потребности", - прокомментировал изданию гендиректор компании Давид Калхоун.

По его словам, это не единственная проблема компании. В частности, у Boeing 787 отмечен дефицит пассажирских кресел, которые поставляла стороння компания.