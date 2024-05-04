Турецкий Denizbank ужесточил условия обслуживания для россиян

Турецкий Denizbank с начала 2024 года ужесточил условия для открытия счетов россиянам и практически перестал одобрять заявки. Отказывают даже клиентам, имеющим вид на жительство и прописку в Турции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на посредников, оформляющих россиянам карты в турецких банках.

«DenizBank с начала 2024 года практически перестал открывать счета гражданам России — из десяти заявок на открытие счета одобрение получает только одна», — отметил посредник Сергей Овсянников.

В Турции опровергли сообщения о запрете на открытие счетов россиянам

По его словам, счет невозможно открыть даже с наличием ВНЖ и прописки в Турции. Исключения возможны только для крупных клиентов с депозитом от 100 тысяч долларов и выше.

Посредник Елена Чернышова рассказала, что DenizBank больше не открывает счета всем иностранцам-туристам, включая россиян. Однако даже наличие полного пакета документов с ВНЖ не дает никаких гарантий и гражданам РФ проще обратиться в другой банк.

Управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов, работающий в Стамбуле, подтвердил проблему. По его словам, банк обращает внимание на «калибр» клиента, и «многое зависит от личных договоренностей с конкретным отделением».

Denizbank — один из крупнейших турецких банков. До июля 2019 года принадлежал Сбербанку. Банк начал ужесточать условия обслуживания осенью 2022 года.

Ряд российских экспертов ожидает дальнейшего ужесточения требований к россиянам со стороны турецких банков. Это увязывают с повышением санкционного давления.

Ранее в банке Ziraat bankasi сообщили, что регулятор приостановил обслуживание карт платежной системы «Мир» на территории Турции.