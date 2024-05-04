Нефтяную компанию обвинили в массовом убийстве в Африке

Французская прокуратура начала расследовать деятельность нефтяного гиганта TotalEnergies на предмет возможного непредумышленного убийства. Инцидент связан с нападением джихадистов в Мозамбике в 2021 году, в результате которого погибли сотни людей. Об этом сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру.

Расследование последовало за жалобой, поданной семьями жертв и выжившими после нападения. Они считают, что французская энергетическая компания, которая разрабатывала крупный проект по производству сжиженного газа в регионе, не помогла людям в минуту опасности.

Выжившие и их семьи говорят, что TotalEnergies знала о продвижении боевиков, но не предоставила топливо, чтобы вертолеты могли эвакуировать мирных жителей. В итоге боевики, связанные с ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ), убили десятки людей в мозамбикском портовом городе Пальма. Это произошло 24 марта 2021 года.

Атака длилась несколько дней и унесла жизни нескольких сотен человек. Некоторые из жертв были обезглавлены, а тысячи покинули свои дома.

Семьи и выжившие приветствовали решение прокуратуры Франции, назвав его «позитивным шагом».

TotalEnergies, по их словам, несет «долю ответственности» за трагедию.

Представитель TotalEnergies заявил в субботу, что компания «решительно отвергает обвинения». Он сказал, что бригады компании в Мозамбике оказали экстренную помощь и сделали возможной эвакуацию 2500 человек, включая гражданских лиц, персонал, подрядчиков и субподрядчиков.

Проект TotalEnergies стоимостью 20 миллиардов долларов по разработке крупного газового месторождения на полуострове Афунги был остановлен после нападения 2021 года. Однако президент компании Патрик Пуян заявлял, что надеется возобновить его.