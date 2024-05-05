ОАЭ планирует вложить миллиарды долларов в проекты Бразилии по биотопливу

Инвестиционное подразделение суверенного фонда Абу-Даби Mubadala Capital намерено вложить около $13,5 млрд в амбициозный бразильский проект по производству биотоплива в течение ближайшего десятилетия. Об этом пишет Financial Times.

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Главное направление инвестиций фонда Mubadala в сфере возобновляемой энергетики предусматривает строительство пяти «модулей» — биоперерабатывающих заводов, каждый из которых обойдется в $2,7 млрд. Первый должен начать работу к концу 2026 года.

«Все упирается в сырье, по сути, в сельское хозяйство. И Бразилия, пожалуй, лучшая в мире страна с точки зрения сельхозпрофицинности из-за климата и плодородных земель», — заявил глава бразильского офиса Mubadala Оскар Фальгрен.

Он назвал Бразилию «сельскохозяйственной столицей мира», подобно тому, как Абу-Даби является «нефтяной столицей». Инвестиционный проект, рассчитанный на 5-10 лет, будет финансироваться за счет акционерного капитала и заемных средств. В него также входит конвертация нефтеперерабатывающего завода, купленного в 2021 году у государственной Petrobras.

Кроме «зеленой» энергетики, Mubadala Capital ставит на другие отрасли в Бразилии, куда уже инвестировано $6 млрд — около четверти глобального портфеля фонда. В их числе — организатор Гран-при «Формулы-1» в Сан-Паулу, а также сеть ресторанов Burger King, где партнером выступает частная инвесткомпания Дональда Трампа-младшего Джаред Кушнер.

В конце марта 2022 года стало известно, что фонд Mubadala приостанавливает инвестиции в Россию.