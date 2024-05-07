Бумаги переехавших в РФ компаний останутся заблокированными

Акции и депозитарные расписки публичных экономически значимых организаций (ЭЗО) после перевода прав владения ими от недружественных акционеров в Россию останутся заблокированными на счетах типа «С» и обособленными в депозитариях, если они были в таких условиях и до переезда. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель ЦБ. Так в Банке России прокомментировали решение о порядке вступления в прямое владение акциями тех ЭЗО, которые после исключения иностранцев приобретают в России публичный статус, которое было опубликовано 2 мая.

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На данный момент в списке ЭЗО находится шесть компаний, через которые нерезиденты контролируют ряд значимых организаций: структуры X5 Group, производителя удобрений «Акрон», Альфа-банка и «Альфастрахования», «Азбуки вкуса» и Аршановского разреза в Хакасии. Из них публичные — X5 Group и «Акрон». Инвесторам, чьи права на акции публичных ЭЗО учитываются в российских депозитариях на счетах депо (в том числе владельцев, доверительных управляющих и других), разрешается вступать в прямое владение акциями. Согласно решению ЦБ, акции будут зачисляться на те же самые счета, где учитываются права на бумаги иностранного холдинга. Например, если это счет типа «С», то новые бумаги будут зачислены именно на этот счет.

В случае, если акции ЭЗО зачисляются на казначейский счет компании со счета депо владельца, открытого в пользу иностранного холдинга, то при дальнейшем перечислении инвесторам бумаги не будут обособляться в соответствии с указом президента № 138 от 3 марта 2023 года, пояснил представитель ЦБ. Однако, если же акции ЭЗО зачисляются на ее казначейский счет со счета депо иностранного номинального/уполномоченного держателя, то при дальнейшем зачислении бумаги обособляются. Согласно указу № 138, инвесторам, приобретающим после 1 марта 2022 года российские акции, паи, ОФЗ и корпоративные облигации у недружественных лиц и переводящим их в российский депозитарий из-за границы или с зарубежных счетов депо, необходимо обособлять эти бумаги. Совершение сделок с такими ценными бумагами требует получения разрешения от Банка России или правкомиссии.

Порядок вступления в прямое владение акциями публичных ЭЗО, установленный Банком России, начинается с идентификации владельцев бумаг на уровне держателя реестра акционеров и депозитариев. По окончании идентификации ЭЗО подает держателю реестра распоряжение о списании акций со своего казначейского лицевого счета для их зачисления на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (НРД), после чего тот распределяет бумаги между нижестоящими депозитариями, а те – среди инвесторов.

С целью регулирования управляемости бизнеса и его способности платить дивиденды из-за блокировки недружественными руководящими органами решений реальных владельцев, с сентября 2023 года работает закон об исключении иностранцев из цепочки владения. Он определил понятие и критерии ЭЗО и дал Арбитражному суду Московской области право в ускоренном порядке приостанавливать корпоративные права их иностранных владельцев, им запрещается голосовать на общих собраниях, распоряжаться акциями или долями ЭЗО, получать дивидендов.

По закону ЭЗО, у которых контролирующие холдинги сами имеют публичный статус, могут в упрощенном режиме стать Публичного акционерного общества (ПАО). На следующий день после государственной регистрации ПАО держатель реестра акционеров перечисляет размещаемые акции на лицевые счета лиц, которые были указаны в ЕГРЮЛ как участники преобразуемого общества на момент внесения записи о его прекращении.

Московская биржа с 5 апреля 2024 года приостановила торги глобальными депозитарными расписками (GDR) компании X5 Retail Group (сети магазинов «Пятерочка» и «Перекресток»). Это связано с иском Минпромторга о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group на её российскую дочернюю компанию «Корпоративный центр Икс 5». По сути речь идет о «принудительной» редомициляции компании в Россию. 3 мая Арбитражный суд Московской области приостановил права нидерландского владельца X5 Group. Процедура приостановки прав иностранного акционера «Акрона» еще не началась, на Мосбирже торгуются акции российского юлица.