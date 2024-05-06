Новые герои от «Авито» научат детей безопасным покупкам в сети

«Авито» запустит первый собственный сезон во всероссийском образовательном проекте «Цифровой ликбез», в рамках которого в школах проведут уроки о безопасных покупках и продажах в интернете, сообщает пресс-служба компании.

На уроках школьникам покажут видеоролики о приключениях Ряпушки Вари, ее сестры Полины и друга Налима Максима, которые будут учиться правилам безопасных покупок в интернете и тренироваться грамотно размещать объявления.

«Самым уязвимым звеном всегда была и остается человеческая психика, и важно, чтобы дети учились безопасности в онлайн пространстве, как только начинают пользоваться мобильным телефоном», — отметила директор департамента доверия и безопасности «Авито» Наталья Юматова.

Герои видеороликов научат школьников выбирать надежных продавцов, безопасно общаться, оформлять доставку и размещать объявления.

«Сервисы по размещению объявлений, поиску товаров и услуг стали для нас привычными, но в то же время необходимо проявлять бдительность и уметь защитить себя и близких от схем злоумышленников», — рассказала заместитель директора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Ольга Франчук.

Также «Авито» запустит конкурс, в котором школьники смогут предложить свой сценарий для новых приключений Вари и ее друзей. Лучшие 10 авторов получат специальные подарки и смогут попасть на экскурсию в московский офис компании. А два сценария-победителя лягут в основу роликов «Цифрового ликбеза» в следующем учебном году.

Для участия в конкурсе нужно отправить сценарий на почту school@avito.ru.