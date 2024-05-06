Госдума повысила порог для возбуждения дела о банкротстве юрлиц

Минимальная сумма требований кредиторов, при достижении которой может быть возбуждено дело о банкротстве юрлица, может быть повышена с 300 тысяч до двух миллионов рублей. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем чтении в ходе пленарного заседания 6 мая.

Как отметил первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов, инициатива разработана для совершенствования процедуры рассмотрения арбитражными судами дел о банкротстве, упрощения порядка рассмотрения требований кредиторов и унификации процедуры обжалования судебных актов.

Законом предусматривается повышение порогового значения для юрлиц с 300 тысяч рублей до двух миллионов, с учетом накопленного уровня инфляции. Как отмечалось в пояснительной записке, это позволит восстановить утраченную логику законодательного регулирования, вернув экономически обоснованную дифференциацию порогового значения для различных категорий должников.

Помимо этого, минимальная сумма требований кредиторов, при достижении которой может быть возбуждено дело о банкротстве сельхозорганизации, увеличивается с 500 тысяч до трех миллионов рублей; стратегического предприятия или субъекта естественной монополии — с миллиона также до трех миллионов рублей.

Закон также уточняет порядок формирования и выплаты вознаграждения арбитражному управляющему, вводятся корреспондирующие изменения в порядок распределения судебных расходов и расходов.

Документ упорядочит рассмотрение разногласий, заявлений, ходатайств, жалоб и иных обособленных споров в деле о банкротстве, а также порядка и сроков обжалования определений арбитражного суда, вынесенных при рассмотрении обособленных споров в деле о банкротстве.

При отсутствии ходатайства финансового управляющего о завершении реализации имущества гражданина срок указанной процедуры считается продленным на шесть месяцев. Уточняются особенности реализации имущества гражданина-банкрота. Арбитражный суд будет вправе по своей инициативе назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении реализации имущества.

По словам Бессарабова, из поступивших ко второму чтению поправок 28 были рекомендованы к принятию, 20 — к отклонению.