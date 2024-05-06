«Макфе» отказали в передаче дела арбитражному суду

Суд решил отказать в ходатайстве о передаче в арбитражный суд рассмотрения иска об обращении в доход РФ имущества компании «Макфа». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Людмилу Айвар, представляющую интересы одного из ответчиков.

Напомним, что «Макфа» — российская компания, производитель макаронных изделий, а также муки, круп. В понедельник, 6 мая, в Челябинске началось рассмотрение дела по существу. Заседание в Центральном районном суде города проходит в закрытом от СМИ режиме.

Агентство спросило у Айвар, каковы итоги рассмотрения заявленного на заседании ответчиками ходатайства о передаче иска в арбитражный суд.

«Отказано», — кратко заявила адвокат.

Генпрокуратура подозревает у «Макфы» средств коррупционного происхождения. Судебные приставы постановили арестовать 100 трлн руб. у родственников бенефициаров.

Ранее СМИ сообщили, что у холдинга «Макфа» могут отсудить товарный знак «Старые традиции». С просьбой о запрете на его использование обратился в Суд по интеллектуальным правам (СИП) производитель белевской пастилы ООО «Торгово-производственная компания «Старые традиции» (ТПК).