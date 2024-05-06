США исключили из санкционного списка бывшую «дочку» Сбербанка

Министерство финансов США отменило связанные с Россией рестрикции в отношении бывшей швейцарской «дочки» Сбербанка Sberbank (Switzerland) AG, которую группа продала в 2022 году. Об этом говорится в письменном заявлении американского финансового ведомства. ТАСС

«Следующие исключения были удалены из Списка секторальных санкций OFAC: Sberbank (Switzerland) AG», — передает американское финансовое ведомство. Информация размещена на его сайте. Ura.Ru

На конец 2021 года активы «дочки» Сбера в Швейцарии оценивались в 3 млрд швейцарских франков, а капитал превышал 500 млн швейцарских франков. Frank Media