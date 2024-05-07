Руководство «Макфы» предложило выкупить акции компании

Руководство компании «Макфа» предложило выкупить акции компании в рамках мирового соглашения. Об этом сообщают «Ведомости» и РБК со ссылкой на адвоката Игоря Трунова, который представляет интересы фирмы.

Согласно документу, нынешний владелец производителя макаронных изделий выкупит предприятие, а государство войдет в его управление. Третьим лицом будет выступать Росимущество.

По словам адвоката, это «уникальный компромисс», который будет учитывать интересы государства и бизнеса, а также обеспечит продовольственную безопасность и социальную стабильность в регионе.

Накануне стало известно, что суд решил отказать в ходатайстве о передаче в арбитражный суд рассмотрения иска об обращении в доход РФ имущества компании «Макфа».

До этого Центральным районным судом Челябинска были арестованы акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. В ведомстве считают, что активы фирмы имеют коррупционное происхождение.