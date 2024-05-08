Настя Ивлеева намекнула на возвращение шоу «Орёл и решка» с её участием

Бывшая ведущая шоу «Орёл и решка» (12+) Настя Ивлеева спровоцировала слухи о возвращении проекта.

Всё началось с публикации в личном Telegram-канале Ивлеевой. Она выложила совместную фотографию с мамой - на снимке женщины в косынках позируют на фоне церкви. В соцсетях на фото отреагировали предложением вернуть шоу «Орёл и решка», благодаря которому когда-то прославилась ведущая, и отправить телевизионщиков по городам России. Ивлеева на это неожиданно ответила:

Девочки, не поверите, в процессе!

Новость быстро облетела СМИ. Поклонники проекта о путешествиях уже успели обрадоваться, под публикацией Ивлеевой оставили больше 3 тысяч довольных реакций. Однако реакция оказалась преждевременной.

Создатель «Орла и решки» Нателла Крапивина прокомментировала заявление Насти Ивлеевой и подчеркнула - к её шоу ведущая больше не будет иметь никакого отношения.

Бренд «Орёл и решка» принадлежит моей компании, и производить этот проект можем только мы. Возможно, Ивлеева создаст, наконец, нормальное шоу и будет сниматься в нём хоть до старости.

Таким образом, если Настя Ивлеева и отправится в путешествие по России, то уже под другим брендом. Поклонникам остаётся только ждать новых подробностей.

Ранее сообщалось, что Настя Ивлеева заработала почти 3 млрд рублей за прошлый год. По информации портала 2x2.su, помог бизнес по производству чипсов и газировки.