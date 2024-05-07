Шохин: Путин дал бизнесу понять, что деприватизации не будет

Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) дал бизнесу понять, что деприватизации не будет, и предприниматели не должны расплачиваться за прошлые ошибки органов власти в части приватизации.

Об этом сообщил президент РСПП Александр Шохин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Безусловно, для нас важны и вводные, которые президент на съезде РСПП обнародовал, связанные с защитой прав собственности крупного бизнеса. Он заявил не только о том, что деприватизации не будет, но даже дал понять, что бизнес не должен расплачиваться за ошибки органов государственной власти - как на федеральном, так и на региональном уровне - которые принимали решения, которые сейчас признаются ошибочными", - сказал он.

Шохин также отметил, что для бизнеса важны прозрачность и предсказуемость принятия ключевых решений.