UniCredit мог получить письмо от ЕЦБ с призывом сократить операции в России

Итальянская банковская группа UniCredit могла быть среди банков, получивших письмо от Европейского центрального банка (ЕЦБ) с призывом сократить операции в России, пишет Bloomberg.

В пошлом месяце сообщение с требованием еще больше сократить свой российский бизнес получил Raiffeisen Bank International (RBI).

«Каждый банк в Европе, который хоть как-то связан с Россией, скорее всего, получил письмо от ЕЦБ», — заявил главный исполнительный директор UniCredit Андреа Орчел.

Он отказался обсуждать, получал ли такое письмо UniCredit.

О том, что ЕЦБ планирует потребовать от UniCredit сократить бизнес в России, в апреле писал Reuters. Регулятор хочет пресечь финансовые связи Европы с Москвой. В RBI отметили, что проект требований ЕЦБ «выходит за рамки» их собственных планов по дальнейшему сокращению бизнеса в России. Группа раскрыла, что предыдущие требования регулятора предполагали, что она существенно свернет свой бизнес в стране — кредиты клиентам к 2026 году должны сократиться на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, как и международные платежи, исходящие из России.

Орчел заявил, что стратегия банка соответствует ожиданиям регулятора, и что он придерживается плана по сокращению российского трансграничного риска до нуля к концу 2025 года. По состоянию на 30 марта банк сократил трансграничные операции на 91%, а российские филиалы и персонал примерно на 20%, следует из презентации компании.

В российском подразделении UniCredit работает около 3 100 сотрудников, всего у него более 50 отделений по всей стране. С начала 2022 года итальянская группа создала солидный резерв под операции в России. Однако, судя по отчету , чистая прибыль российской дочки в первом квартале составила 213 млн евро, что более чем вдвое выше результата того же периода прошлого года.

В июле 2022 года глава итальянской UniCredit Андреа Орчел обещал, что группа изучит возможности продать российские дочерние банки покупателям из «дружественных» для России стран. При этом продавать российский бизнес «любой ценой» группа не будет. В 2023 году чистая прибыль российского бизнеса UniCredit составила 665 млн евро.