Глава Euroclear: изъятие активов РФ откроет ящик Пандоры

Депозитарий Euroclear активно борется против попыток конфискации замороженных активов России, считая, что это откроет ящик Пандоры, подорвав финансовые рынки, заявила новый исполнительный директор Euroclear Валери Убрэн в интервью газете Echo. В то же время она признала, что депозитарий смирился с намерением Еврокомиссии конфисковать доходы от реинвестирования этих активов, но пояснила, что ЕС отдадут не все деньги, а не более 89% прибыли после уплаты с нее налогов в Бельгии.

Убрэн была назначена новым исполнительным директором Euroclear в январе и с сегодняшнего дня она приступила к исполнению своих полномочий.

Ящик Пандоры

"Мы в Euroclear проводим огромное количество времени с европейскими и американскими властями, чтобы объяснить последствия этого решения для нашего баланса и рисков, с которыми мы сталкиваемся. Учитывая размеры площадки и ее системное значение, любое решение, подрывающее нашу компанию, будет иметь последствия для глобальных финансовых рынков", - заявила она. "Если такое решение будет принято, оно нанесет удар не только по Euroclear, но и в целом по финансовым рынкам. Если у наших клиентов (международных инвесторов - прим. ТАСС) появится ощущение, что их права не соблюдаются, и что их активы могут быть конфискованы, это откроет ящик Пандоры. Это может привести к тому, что крупнейшие международные инвесторы уйдут из Европы", - заявила она.

Убрэн особенно подчеркнула, что Euroclear "не принимает решений о конфискации активов", а лишь вынужден исполнять "то, что было решено на политическом уровне".

Экспроприация доходов

При этом, по ее словам, решение насчет изъятия доходов от реинвестирования замороженных на площадке Euroclear активов России ожидается "через несколько недель".

"Сумма будет находиться в интервале между 87% и 89% от всех доходов от российских активов после уплаты налогов", - пояснила она, отметив, что общая сумма доходов, которые предполагается изъять, "составит между €2 и €3 млрд в зависимости от процентных ставок".

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о достижении в ЕС консенсуса по использованию 90% доходов от замороженных в Европе российских активов на военные нужды Киева. 8 мая обсуждение этого вопроса вынесено на заседание Комитета постоянных представителей ЕС в Брюсселе, в случае достижения там договоренности, решение должно быть утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Иски в России

Убрэн подчеркнула, что Euroclear ведет более 100 исков в российских судах, защищаясь от требований инвесторов вернуть заблокированные в результате санкций ЕС активы.

"Мы ведем более сотни судебных процедур в российских судах. Эти иски выдвинуты местными и институциональными российскими инвесторами, которые требуют свои деньги, - сказала она. - Вероятность, что мы выиграем эти процессы, довольно низкая".

Она подчеркнула, что активы Euroclear в России блокированы, дав понять, что проигрыш в российских судах приведет к их потере для бельгийского депозитария.

Она подчеркнула, что компания занимает "законопослушную позицию" и намерена выполнять российские законы и судебные решения.