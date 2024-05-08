Суд РФ запретил оператору BBL вести спор с «Газпром экспортом» за рубежом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковое заявление "Газпром экспорта" к оператору газопровода BBL между Великобританией и Нидерландами о запрете продолжать разбирательство в зарубежном арбитраже, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В случае нарушения запрета суд постановил взыскать с BBL Company V.O.F. в пользу "Газпром экспорта" €90,933 млн.

Ранее "Газпром экспорт" требовал запретить нидерландской BBL Company V.O.F. продолжать разбирательство в Нидерландском арбитражном институте и присудить в свою пользу денежную сумму на случай неисполнения компанией судебного акта.

Нидерландская BBL Company (Balgzand Bacton Line) отвечает за эксплуатацию газопровода BBL, соединяющего Нидерланды и Великобританию. Компания основана в 2004 году, ее акционерами выступают Gasunie BBL B.V. (60%), Uniper Ruhrgas BBL B.V. (20%) и Fluxys BBL B.V. (20%).

В ноябре 2007 года между "Газпромом" и нидерладской Gasunie было заключено комплексное соглашение по вопросам взаимного участия компаний в проектах газопроводов Nord Stream и BBL, а также использования газотранспортных мощностей Gasunie на территории Нидерландов. Положениями комплексного соглашения было предусмотрено получение Gasunie 9% акций в капитале Nord Stream AG, а группой "Газпром" - опциона на приобретение 9% в BBL Company.

О судах "Газпрома"

Ранее "Газпром" подавал в российский суд иски к германским трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH, австрийской OMV Exploration & Production GmbH, чешской NET4GAS, "Нафтогазу Украины", нидерландской газотранспортной Gasunie Transport Service и польско-российской компании Europol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал - Европа, с требованием запретить продолжать арбитражные разбирательства в зарубежных судебных инстанциях. По всем искам российская компания добилась введения запрета на продолжение арбитража.

Также "Газпром экспорт" подал аналогичные иски к австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH, словацкой ZSE Energia и чешской CEZ, заседания по ним назначены на 17 и 24 мая.