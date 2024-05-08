Аналитик назвал неутешительной финансовую отчетность «Газпрома»

Результаты финансовой отчетности «Газпрома» вызывают удручающее впечатление, выразил мнение в колонке «Ведомостей» доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

«Результаты существенно ниже рыночных ожиданий. Выручка от продаж сократилась на 27% год к году до 8,5 трлн рублей. В первую очередь это было обусловлено обвалом поступлений от реализации «голубого топлива» за пределами РФ – с 7,3 трлн рублей в 2022 году до 2,9 трлн в 2023-м», — отметил Андрианов.

Аналитик считает, что «Газпрому» необходимо объявить себя нефтяной компанией.

«Именно «черное золото», а не «голубое топливо» формирует основную часть его финансовых потоков. Ну или «поменять местами» материнскую и дочернюю структуры. Ведь выручка «Газпром нефти» («дочерней» нефтяной компании госмонополии) по итогам 2023 года превысила аналогичный показатель материнского холдинга — 4,1 трлн рублей против 3,1 трлн рублей, а большая доля EBITDA «Газпрома» обеспечена именно нефтяным бизнесом», — говорится в колонке.

По мнению Андрианова, ухудшение финансовых результатов «Газпрома» ведет к увеличению его налоговой нагрузки.

«К концу 2023 года общий долг монополии составил 6,7 трлн рублей. А с учетом задолженности по аренде и бессрочным облигациям данный показатель достигает 7,7 трлн рублей, что на 38% превышает уровень конца 2022 года. Для сравнения, такая сумма эквивалентна 30% общего государственного долга Российской Федерации. Кроме того, соотношение чистого долга к EBITDA на конец 2023 года составило у «Газпрома» почти 3,0х. «Таким образом, учитывая шаткое финансовое состояние, существует риск отказа от выплаты дивидендов по итогам прошлого года», — считает Андрианов.

Аналитик добавил, что на рынке не ожидали положительных показателей от «Газпрома».

«Котировки акций госмонополии с начала года демонстрируют отрицательную динамику – их цена снизилась на 2,3%, хотя в этот же период индекс нефти и газа Мосбиржи подрос на 4,6%. И сегодня капитализация «Газпрома» находится на одном уровне с «Газпром нефтью»», — отмечает Андрианов.

Андрианов подчеркнул, что доля «Газпрома» в наполнении госказны заметно снизилась.