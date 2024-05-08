Названы активы, которые получит государство после национализации «Макфы»

Центральный районный суд Челябинска в среду, 8 мая, удовлетворил ходатайства Генпрокуратуры РФ об изъятии в пользу государства активов холдинга «Макфа». Об этом пишет Ura.ru.

Холдинг являлся ключевым активом бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его бизнес-партнера, экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Предприятия находятся в Челябинской, Свердловской, Курганской областях и других регионах России.

По данным портала, был национализирован основной участник бизнес-группы — АО «Макфа». Государству отошли хлебокомбинаты «Смак», «Первый хлебокомбинат», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» и «Каланчакский комбинат хлебопродуктов».

Журналисты отметили, что АО «Макфа» входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.

Суд обратил имущество группы «Макфа» в доход государства

Кроме того, государство получило фирмы, управляющие недвижимостью в Челябинске: «Эмитент Консалтинг», «Родник», «Содействие», «Экспресс-Карго» и ряд других. В их ведении находятся челябинские ТРК «Алмаз», «Родник», «Киномакс».

Также был национализирован ИК «Медиа-Центр», в который входят «31 телеканал», сайт «31тв.ру» радио «DFM-Челябинск» и «Спутник-Челябинск».

Напомним, что иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. В ведомстве пояснили, что бизнес имеет коррупционное происхождение: его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти.