Еще одна страна работает над внедрением платежной системы "Мир"

Маврикий ведет работу над внедрением карт российской платежной системы "Мир" в стране. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в стране Константин Климовский.

"Власти Маврикия действительно имеют такие планы, однако сказать с полной уверенностью, что расплачиваться по картам "Мир" можно будет уже в 2024 году, пока сложно", - сказал дипломат.

В настоящее время карту "Мир" принимают в девяти странах, однако в шести из них ее работа ограничена. Так, "Мир" свободно принимают в Абхазии, Южной Осетии и Белоруссии, еще в шести странах - на Кубе, в Армении, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане и Таджикистане - карты платежной системы действуют с ограничениями.