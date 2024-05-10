Мишустин высказался о перспективах работы иностранного бизнеса в России

И. о. премьер-министра Российской Федерации Михаил Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства заявил, что для зарубежных компаний, уже работающих или планирующих быть инвесторами, не будет никаких ограничений, сообщает ТАСС.

«Несмотря на продолжающееся давление на нашу страну, мы не планируем вводить какие-либо ограничения для тех зарубежных предпринимателей, которые хотят и дальше работать у нас или планируют прийти в Россию с новыми проектами», - отметил Мишустин.

Он также обратил внимание на то, что России следует активно наращивать объемы производства собственных товаров и находить для них рынки сбыта не только внутренние, но и внешние.

По итогам встреч партий с кандидатом на пост премьер-министра Михаилом Мишустиным от поддержки воздержалась только партия КПРФ. Об этом заявил руководитель фракции Геннадий Зюганов. По его словам, парламентарии подготовили свои предложения, которые уже передали Мишустину. Депутаты КПРФ отметили усилия Михаила Мишустина по развитию промышленности, сельского хозяйства и социально значимых направлений.