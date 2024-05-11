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Назван крупнейший импортер российской водки

По итогам 2023 года Казахстан закупил половину объема российской водки, отправленной на экспорт. Эти данные приводит агентство РИА Новости.

Назван крупнейший импортер российской водки
© РИА Новости

Из 59,7 миллиона долларов экспортной выручки на Казахстан пришлось 27,9 миллиона долларов. Таким образом, республика сохранила за собой звание крупнейшего импортера этого алкогольного напитка. Однако в сравнении с 2022 годом показатель просел на 26 процентов. Тогда же в Казахстане поубавился импорт белорусского горячительного. Сокращение поставок было перекрыто ростом импорта из Франции, Швеции и Украины, а также увеличением собственного производства.

В то же время Израиль нарастил импорт отечественной водки, достигнув второй строчки рейтинга. За год продажи спиртного в эту страну выросли на 42 процента, до 12 миллионов долларов.

Третье место по покупке российской водки заняла Армения с потреблением на 4,5 миллиона долларов. При этом за год сумма снизилась на треть. Также в пятерке лидеров оказались Грузия (3,9 миллиона долларов) и Азербайджан (3,5 миллиона долларов).

С 2022 года экспорт российской водки существенно снизился ввиду санкций. Крупнейшими потребителями напитка числились Латвия, Германия и Великобритания.

Ранее стало известно об угрозе для экспорта французского коньяка. Продажи могут снизиться на фоне антидемпингового расследования Китая в отношении импорта бренди из Евросоюза.

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