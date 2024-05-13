«Яндекс» расширил в Москве зону доставки роботами-курьерами

Компания «Яндекс» расширила зону доставки заказов роботами-курьерами в Москве.

Так, в деловом центре «Москва-Сити», а также районах Аэропорта, Тверской и Раменки этим способом доставляются заказы из сервисов «Яндекс. Еда» и «Лавка». В Пресненском, Ломоносовском, Тропарево-Никулино и Фили-Давыдково роботы развозят только заказы из «Лавки». Об этом изданию РБК рассказали в пресс-службе «Яндекс».

До сих пор роботы-курьеры действовали только на Лесной улице и в Хамовниках. Роботы доставляют заказ в среднем в течении 11 минут, тогда как курьер делает это за восемь минут.

В прошлом году аппаратами было развезено более ста тысяч заказов. А тестирование беспилотных роботов на улицах города началось ещё в 2019 году.

Роботы «Яндекса» работают на расстоянии до двух километров.

В этом году обновлённый дизайн получила «Яндекс Музыка», а «Яндекс Переводчик» был признан лучшим сервисом по точности перевода с английского на русский.