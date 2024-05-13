Иностранные банки в РФ разошлись в решении о выплате дивидендов

Среди российских банков, принадлежащих иностранцам, китайский «Бэнк Оф Чайна» выплатил в 2023 году 3,2 млрд рублей, что составляет 29,9% от прибыли 2022 года и 22% от прибыли 2023 года, следует из отчетности. Остальные банки группы — АйСиБиСи-банк, Чайна Констракшн банк и Чайна Сельскохозяйственный банк не выплачивают дивиденды уже два года, пишет «Коммерсантъ».

Среди кредитных организаций, принадлежащих турецким инвесторам, таких как «Кредит Европа банк», Дениз-банк и Ишбанк, были объявлены дивиденды и иные выплаты акционерам. Денизбанк объявил о выплате дивидендов на сумму 2,7 млрд рублей, Ишбанк — на 1,25 млрд рублей, а Кредит Европа банк — на 8,56 млрд рублей, учитывая, что за 2022 года он выплатил 3 млрд рублей. В течение пяти месяцев у него на счете «дивиденды», который используется для распределения прибыли среди акционеров, остается 4,6 млрд рублей. Также турецкая «дочка» Зираат-банка дивиденды не выплачивала.

Индийский «Коммерческий Индо банк», принадлежащий State bank of India, не выплачивал дивидендов. Казахстанско-российский Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) провел выплаты акционерам на уровне 1,1 млрд рублей, узбекско-российский Азия-Инвест банк — на уровне 0,2 млрд руб.

Стоит учитывать, что прямого запрета рублевых выплат дивидендов «дружественным» нерезидентам на зарубежные счета нет, уточнил партнер BKHK law firm Роман Хаминский. По мнению экспертов, банки могут не выплачивать дивиденды в целью развития бизнеса в РФ и поддержания нормативов ЦБ.

В целом к 2024 году количество подконтрольных иностранцам банков в России сократилось до 57. Большая часть активов приходится на тех, кто принадлежит «недружественным» нерезидентам, однако они выплачивают дивиденды. Итальянский Юникредитбанк в 2023 году объявил дивиденды и иные выплаты акционерам в размере почти 14 млрд рублей, что равно 24,8% от прибыли за 2022 год, а в 2022 году не выплачивал.

Венгерский ОТП-банк направил на дивиденды 13,5 млрд рублей. На выплаты в 2024 году ОТП-банк утвердил сумму в 9,45 млрд рублей, следует из отчетности OTP Group. К началу апреля 2024 года ОТП-банк держал остатки на счете «дивиденды» 7,5 млрд рублей. Ненулевой остаток сохраняется шестой месяц подряд, что, по оценке экспертов, нетипично для этого номера счета. Партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Денис Тарадов, считает, что наличие остатков на счету говорит о том, что банк принял решение об их распределении, но не утвердил выплату.

В свою очередь, не выплачивать дивиденды приняли решение крупнейший иностранный банк в России Райффайзенбанк и ряд других кредитных организаций.