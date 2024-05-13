Российский газовый проект не смог перейти на китайское оборудование

Поставщик ключевого оборудования для российского газового проекта «Арктик СПГ-2», который развивает «Новатэк», вновь изменится. Им могут стать «Силовые машины», которые уже поставляют турбины для предприятий компании в Мурманске. Об этом со ссылкой на протокол заседания комиссии Госсовета по энергетике от 3 апреля пишет «Коммерсантъ».

До введения западных санкций, связанных с началом боевых действий на Украине, «Новатэк» заключил контракт на поставку газовых турбин LM9000 от американской Baker Hughes. Когда этот вариант сорвался, долгое время компания вела переговоры с турецкой Karpowership. Однако от идеи плавучей электростанцией отказались из-за постоянной смены условий.

В дальнейшем предполагалось строительство электростанции на берегу с турбинами от китайской Harbin Guanghan Gas Turbine. Как оказалось, производитель испытывал проблемы с производством и не смог бы поставить оборудование в срок. Из-за отсутствия других вариантов компания готова сделать заказ на российском предприятии.

НОВАТЭК может сократить проект «Арктик СПГ-2» из-за санкций США

«Силовые машины» завершили выпуск головного и первого серийного образцов ГТЭ-170 мощностью 170 мегаватт, однако первые экземпляры продукции уже имеют покупателей. В июле 2022 года, когда компании впервые обсуждали сотрудничество, производитель говорил о возможности начать поставки не раньше 2025 года.

Как отмечает независимый эксперт Юрий Мельников, российского поставщика рассматривали в последнюю очередь из-за параметров оборудования. Так как «Арктик СПГ-2» вряд ли будет подключен к Единой энергосистеме России, генераторы должны обладать большей маневренностью, и мощность в 170 мегаватт выглядит слишком большой и потому рискованной. Турбины на 25-30 мегаватт, которые предполагались изначально, давали бы значительно большую гибкость при использовании.

Ранее США пообещали остановить развитие «Арктик СПГ-2» и других знаковых энергетических проектов России, чтобы не допустить использования полученных средств для увеличения расходов на военные действия.

На фоне введенных против проекта «Новатэка» санкций компания не смогла начать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в установленный срок и объявила форс-мажор. Главной проблемой остается отсутствие судов ледового класса, которые были заказаны в Южной Корее, но теперь получить даже построенные танкеры не представляется возможным.