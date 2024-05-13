Энергокомпаниям ЕС грозит форс-мажор при запрете на реэкспорт СПГ из РФ

Возможное введение Евросоюзом запрета на реэкспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках 14-го пакета санкций против РФ может обернуться форс-мажорными обстоятельствами и спорами по контрактам для крупнейших европейских энергетических компаний. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, запрет затронет германскую государственную компанию SEFE (Securing Energy for Europe), британскую нефтегазовую Shell и французкую TotalEnergies. Это связано с тем, поясняет агентство, что у этих фирм есть контракты, в рамках которых происходит перевалка топлива арктического проекта "Ямал СПГ", возглавляемого "Новатэком", в портах Зебрюгге в Бельгии и Монтуар во Франции. Срок действия этих договоренностей истекает только в 2038 и 2041 годах, так что возможный запрет на реэкспорт может привести "к форс-мажорным обстоятельствам или спорам по контрактам" для вышеуказанных компаний, отмечает Bloomberg.

Агентство указывает, что больше всего от запрета может пострадать бельгийский газотранспортный оператор Fluxys, управляющий терминалом СПГ в Зебрюгге. По оценке одного из неназванных рыночных экспертов, в случае введения запрета он будет вынужден объявить форс-мажор или получит штраф в размере 1 млрд евро ($1,1 млрд), если не сможет предоставить Yamal Trade (торговое подразделение российского проекта "Ямал СПГ" - прим. ТАСС) услуги в течение оставшегося срока действия контракта.

Bloomberg также сообщает, что новые ограничения Брюсселя против российского энергетического сектора могут привести к накоплению СПГ в европейских хранилищах. Это, в свою очередь, может затруднить отправку топлива в страны Азии и вызвать недовольство других покупателей российского СПГ, в частности, Китая и Индии. При этом РФ сохранит возможность продолжения поставок по альтернативным маршрутам благодаря перевалке грузов близ Мурманска или за счет использования Северного морского пути летом.

Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон подтвердила подготовку в рамках 14-го пакета санкций против России ограничений на реэкспорт российского СПГ через европейские порты в третьи страны и мер против производств СПГ. Она подчеркнула, что эти ограничения должны быть утверждены на саммите ЕС 27-28 июня.