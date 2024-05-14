В России ужесточат контроль за маркетплейсами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минпромторгом и Роспотребнадзором разработают отдельный законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документы ФАС.

Отмечается, что представители антимонопольной службы уже подготовили концепцию будущего законопроекта. Его ключевые положения затронут отношения между маркетплейсами, покупателями, продавцами товаров и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Главной целью законопроекта станет создание более эффективных условий для конкуренции и защиты прав потребителей, уточнили в ведомстве. В ФАС считают необходимым прописать в документе меры, касающиеся владельцев таких площадок. Речь идет в том числе о контроле размещения информации о размещаемой продукции и особенностях взаимодействия между участниками маркетплейсов при возврате товаров.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал власти аккуратно отрегулировать работу маркетплейсов на внутреннем рынке. По его словам, за последнее время у граждан возникло много вопросов к подобным онлайн-платформам. Как уточнил он, претензии россиян в основном касаются частых изменений в условиях договора, комиссий за возврат товара и различных ограничений со стороны продавцов.