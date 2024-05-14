Оператор «Северного потока» обосновал требования к британским страховщикам

Оператор «Северного потока» компания Nord Stream в своем обосновании исковых требований к британским страховым компаниям (СК) Lloyd’s of London и Arch Insurance настаивает на том, что нитки газопровода вводились в эксплуатацию в разное время. Соответственно, каждая из них имела свой собственный лимит на страховое событие, а значит, страховая премия для каждой нитки в этом случае рассчитывается отдельно, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление оператора газопровода, направленном в Высокий суда Лондона (оно датировано 2 мая, а поступило в суд 7 мая).

Таким образом, Nord Stream обосновывает свою позицию, что лимит в 200 млн евро должен применяться к каждой нитке газопровода отдельно, соответственно, по его мнению, СК должны выплатить оператору газопровода 400 млн евро.

Кроме того, оператор в своем заявлении указывает, что страховые полисы предусматривали риски повреждения газопровода, в том числе в случае военных действий. Договор «покрывает все риски физической утраты или физического повреждения объекта страхования в течение периода страхования – всегда при всех условиях, условиях и исключениях настоящего страхования», указано в ответе Nord Stream. В том числе страховой полис покрывает ущерб, причиненный в результате действий любого правительственного органа или агентства, говорится в документе.

В первой половине марта газета Financial Times (FT) со ссылкой на судебные документы сообщила , что Nord Stream подала в суд Лондона иск на 400 млн евро к Lloyd’s of London и Arch Insurance из-за их отказа покрывать ущерб, вызванный взрывами в сентябре 2022 года. Также стороны оспаривают и объем возможных страховых выплат. СК полагают, что максимальная компенсация ограничения 200 млн евро, Nord Stream же требует вдвое больше. Согласно позиции страховщиков, в июле 2020 года стороны установили лимит в размере «100 млн евро за каждый страховой случай, но до 200 млн евро совокупно в год на каждую нитку».

В середине апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на основании отказа от покрытия ущерба, которое Lloyd’s of London и Arch Insurance направили в Высокий суд Лондона, писал , что ущерб от взрывов на газопроводе «Северный поток» в 2022 году «был прямо или косвенно вызван, произошел в результате или вследствие» конфликта между Россией и Украиной. Это, по их мнению, соответствует терминам «война», «вторжение», «военные действия», которые содержатся в перечислении рисков, которые не покрываются договором страхования. СК полагают, что взрывы могли быть осуществлены каким-либо правительством или по его приказу.

Как отмечал «Коммерсантъ» со ссылкой на выдержку из документа, страховые полисы не включали повреждения, «прямо или косвенно вызванные, произошедшие в результате или в следствие» войны и боевых действий, детонации взрывного вещества, а также использования любого военного оружия или же в результате действий, совершенных злонамеренно или по политическим мотивам.

Газопровод «Северный поток» состоит из двух ниток, обе были повреждены взрывами. По мнению Lloyd’s of London и Arch Insurance, полученный ущерб был вызван одним происшествием, поскольку, «судя по всему, был причинен одним и тем же способом, в один день и примерно в одно время, примерно в том же месте».