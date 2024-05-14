Суд наложил арест на судостроительный завод, строящий катера для Минобороны

Арбитражный суд Ярославской области арестовал имущество Ярославского судостроительного завода (ЯСЗ), который строит катера для Минобороны. С соответствующим иском обратилась прокуратура, пишет РБК.

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Издание, сославшись на записи в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов и данных картотеки арбитражных дел, отметило, что иск был подан 25 апреля и в тот же день наложен арест. Ответчиком по арбитражному делу выступает АО «Лидер Гарант».

«Суть претензий надзорного органа в материалах дела не раскрывается, следующее заседание состоится 27 мая», - отмечается в статье.

Ярославский судостроительный завод является частной компанией, которая строит суда до 3,4 тыс. т. В рамках гособоронзаказа предприятие поставляет Минобороны России разъездные рейдовые катера проекта 02220 «Ярославец-М», морские буксиры проекта 23470, сторожевые корабли проекта 10410 «Светляк».

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Опрошенные изданием юристы обратили внимание на то, что суд может накладывать арест на имущество, если иск связан с правами на него или погашение денежного долга предполагается за счет него. Также прокуратура может истребовать в пользу государства имущество, представляющее оборонное значение.

По информации осведомленных источников, на которые ссылается РБК, 95% акций завода распределены между «Финсудпромом», «Лидер Гарантом» и «еще двумя структурами», чье название не уточняется. Оставшиеся акции — около 5% — принадлежат миноритарным акционерам. Одна золотая акция Ярославского судостроительного завода принадлежит Минпромторгу. При этом «Лидер Гарант» и «Финсудпром» зарегистрированы по одному адресу: Москва, Тихвинский переулок, 11, строение 2.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил о том, что российские прокуроры в 2022 году вывели из-под иностранного контроля пять стратегических предприятий страны. А также, по его словам, удалось добиться признания ничтожными договоров с зарубежными структурами на добычу биоресурсов стоимостью более пяти миллиардов рублей и предотвратить отмывание незаконных доходов на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей.