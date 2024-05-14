В СПБ Бирже рассказали о работе по разблокировке активов россиян

СПБ биржа готовится подать коллективное заявление на получение лицензии в OFAC
СПБ биржа ведет работу по разблокировке активов российских клиентов по двум трекам. Один трек касается получения лицензий в Управлении по контролю за иностранными активами США (OFAC), для бумаг, затронутых санкциями США, введенных против торговой площадки в ноябре прошлого года. Второй трек – это высвобождение гонконгских бумаг, на которые, по мнению юристов СПБ биржи, напрямую санкционные ограничения не распространяются, рассказал в интервью «РБК Инвестициям» гендиректор торговой площадки Евгений Сердюков.
Получение лицензий в OFAC:
СПБ биржа будет оказывать помощь инвесторам в подаче обращений в OFAC на получение индивидуальных лицензий.
«Мы знаем об отдельных положительных решениях, которые принимались при индивидуальных обращениях. В связи с этим обращение за индивидуальными лицензиями сейчас, возможно, является наиболее вероятным сценарием разблокировки активов, поэтому наши юристы в помощь инвесторам разработали шаблоны для самостоятельного обращения в OFAC», — рассказал Евгений Сердюков.
По его словам, процедура подачи индивидуальных заявлений на получение лицензий «достаточно простая», она бесплатная и будет происходить через сайт OFAC: «Основные затраты у физического лица — это на квалифицированный перевод личных документов на английский язык».
«Юристы «СПБ банка» вместе с международными консультантами, специализирующимися на санкциях, подготовили форму заявления, которое необходимо предоставить каждому инвестору — физическому и юридическому лицу — для подачи в OFAC, а также подробную инструкцию по его заполнению», — уточнил топ-менеджер. «Шаблон заявления, инструкция и список необходимых для заполнения заявления документов будут опубликованы на сайте разблокировкаактивов.рф до конца мая. Мы уже направили эти сведения участникам торгов — управляющим компаниям, брокерам и их депозитариям. К ним инвесторам нужно будет обратиться за некоторыми документами», — заявил Евгений Сердюков.
«СПБ банк» готовит коллективное заявление на разблокировку всех активов.
«Процесс самостоятельного обращения инвесторов в OFAC будет происходить параллельно с подачей коллективного заявления, которое готовит «СПБ банк». После подготовки внушительного комплекта документов юристы «СПБ банка» направят в OFAC обращение на разблокировку активов», — заявил глава торговой площадки.
По его словам, хотя это и долгий процесс, требующий «огромной юридической составляющей, поскольку формализована только часть процедур», сбор документов уже завершается, а само заявление будет направлено в ближайшие недели.
Разблокировка гонконгских ценных бумаг:
Работа по разблокировке бумаг гонконгских эмитентов, торговавшихся на СПБ бирже, строится по другим принципам, не связанным с обращением за лицензиями, рассказал Евгений Сердюков.
«Ввиду того что гонконгские активы не имеют непосредственной связи с американской юрисдикцией, не учитываются американскими финансовыми учреждениями, напрямую санкционные ограничения на такие активы не распространяются», — объяснил топ-менеджер позицию сформулированную международными юристами СПБ биржи.
Поэтому, как отметил он, «временные ограничения на распоряжение» гонконгскими бумагами «вызваны опасениями контрагентов из дружественных юрисдикций вторичных американских санкций», из-за чего эти контрагенты применяют повышенный комплаенс.
«Таким образом, наши международные юристы считают, что в целях разблокировки гонконгских активов лицензия OFAC не потребуется», — заключил он.
По его словам, объем замороженных активов, приходящихся на гонконгские бумаги, составляет порядка 6% или чуть меньше $200 млн.
«Несмотря на то что это дружественная юрисдикция, комплаенс там достаточно сложный и продолжительный, но процесс идет. Делаем все от нас зависящее, в том числе оперативно исполняем комплаенс-запросы наших контрагентов», — добавил Евгений Сердюков.