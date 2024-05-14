ЕС давит на Испанию с целью ужесточить запрет в отношении Huawei

Брюссель требует от правительства Испании доказательств того, что оно внедрило эффективную систему ограничения доступа китайской телекоммуникационной компании Huawei к сети 5G. Об этом сообщила газета El País.

По ее информации, в середине марта Еврокомиссия (ЕК) уже предоставила Мадриду двухмесячную отсрочку для оценки четвертого платежа из европейских фондов в размере €10 млрд. Как пишет издание, Брюссель оказывает давление на правительство Испании, чтобы оно предоставило достаточные гарантии того, что к поставщикам, представляющим риск, будут применяться ограничения при развертывании 5G.

На практике это означало бы ужесточение запрета в отношении Huawei, чтобы не оставлять в руках компании европейскую стратегическую автономию. Речь идет об одном из этапов, которые необходимо пройти для четвертой выплаты из фондов. Мадрид считает обязательство выполненным "с утверждением 30 апреля схемы безопасности 5G". В частности, распоряжение властей Испании открывает возможность определять поставщиков, представляющих риск, требует от операторов проводить анализ рисков и диверсифицировать поставки технологий.

Тем не менее Брюссель еще должен решить, предлагаются ли достаточные гарантии. Как пишет газета, ЕК не хочет, чтобы ресурсы сообщества использовались для финансирования развертывания сетей 5G с технологией Huawei.

Издание напоминает, что санкции в отношении китайской компании начались с правительства США, которое в мае 2019 года внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. ЕК первоначально предоставила членам ЕС свободу действий. В 2023 году еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон утверждал, что Huawei представляет существенный риск.