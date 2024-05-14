В Credit Agricole считают, что Европе нужны более крупные инвестиционные банки

Консолидация в европейском финансовом секторе имеет смысл в основном для корпоративных и инвестиционных банков, пока в регионе не сформирован единый рынок розничных банковских услуг. Такое мнение высказал в Париже заместитель генерального директора Credit Agricole Жером Гриве, сообщает Bloomberg.

“Нам нужны более крупные и мощные банки в Европе, но не обязательно розничные банки, — сказал банкир, выступая на мероприятии Bloomberg «Будущее финансов» в столице Франции. — Нет смысла пытаться объединить, скажем, французский и итальянский розничные банки, потому что нет единого рынка для таких банковских услуг». Гриве также подчеркнул, что, по его мнению, банковское регулирование в Европе в основном направлено на повышение «прочности» кредитных организаций, а не их конкурентоспособности.

Комментарий Гриве прозвучал на фоне заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он был бы не против, если б крупный французский банк был поглощен конкурентом из Европейского союза — ради стимулирования более глубокой финансовой интеграции в Европе. Во Франции действуют несколько крупнейших банков еврозоны, включая Credit Agricole, BNP Paribas и Societe Generale.