Как российский бизнес проводит платежи в КНР?

Еженедельно Business FM получает по несколько писем от компаний, которые пытаются расплатиться с Китаем, но не могут. Еще в апреле у некоторых платежи проходили и была уверенность в дальнейшем сотрудничестве, а теперь связи обрываются. Кто-то жалуется, что крупные китайские банки не просто не проводят платежи, но и замораживают деньги на месяц-полтора, а потом возвращают обратно. Некоторым говорят напрямую: «Вы из России, мы с вами не будем работать», даже если днем ранее были готовы списки товаров на согласование оплаты.

В Шанхае работает филиал российского ВТБ. И он считается самым быстрым и надежным способом для проведения платежей. Вот только открыть счет там удается далеко не каждому. Очереди, по оценке бизнеса, длятся от нескольких месяцев до года. И это только для того, чтобы стать клиентом банка. По словам предпринимателей, в филиале слишком мало сотрудников — они не успевают обработать все поступающие заявки. Открыть счет там удалось гендиректору Holding Finance Broker Татьяне Кулябиной. Китайские банки, по ее словам, сейчас категорически не проводят транзакции. Проблемы начались в феврале, после китайского Нового года:

Татьяна Кулябина гендиректор Holding Finance Broker «В Китае не было возможности отправить товары, и произошли накопления этого товара на складах. Все это привело к тому, что импортеры начали метаться, искать выходы. Китайские производители в свою очередь не стали этот товар отдавать, так как боятся, что оплаты потом не будет. China Bank принимал платежи, держал их больше месяца и возвращал обратно. Иногда некоторые платежи больше месяца находились между счетами российского банка и China Bank. Сегодня для нашей компании — и не только для нашей — есть единственный момент: мы открыли счет с очень большими трудностями в VTB Bank Shanghai Branch. Там сейчас огромная очередь на открытие счета. Она растягивается на целый год».

Агентство Reuters ранее сообщало, что платежи из России в Китай теперь проводят фактически в ручном режиме, поэтому процесс занимает так много времени. Почти половина платежей, по данным издания, теперь проходит через компании в Казахстане, Киргизии и Объединенных Арабских Эмиратах. Собеседники Business FM подтверждают: такие способы на рынке есть, но доверять им станет не каждый.

Есть вариант платить в криптовалюте, но он подходит скорее для малого бизнеса, через посредников. И переводить платежи таким образом крайне рискованно.

Китайские товары тем не менее в Россию поступают, несмотря на проблемы с местными банками, указывает владелец компании Vita International Guangzhou Виталий Васильев. Его компания сопровождает российский бизнес в Китае. Он рассказал, что в последние дни клиенты обращаются за помощью все чаще:

Виталий Васильев владелец компании Vita International Guangzhou «Никаких комментариев банк не дает. Они говорят, что с нынешней политикой им неинтересно получать деньги из России. Сначала невозможно было перевести в долларах, следующие несколько лет это было в юанях, все было нормально. Но сейчас они какое-то время держат [деньги] у себя на счетах, а потом возвращают в Россию. Если смотреть по ввозу товаров, а он может идти как официально, так и неофициально, все обходится такими путями, что деньги заходят в Китай, а товар вывозится на компании по заниженным инвойсам или на компании, которые имеют какое-то преимущество логистически их растамаживать на определенных условиях».

Импорт товаров из Китая в Россию в апреле сократился на 13% в сравнении с апрелем 2023 года. Если год назад это было 9,6 млрд долларов, в этом апреле — примерно 8,3 млрд. Но это если сравнивать год к году. А вот в сравнении с прошедшим мартом объем импорта в апреле немного подрос — более чем на 8%. Все эти колебания пока нельзя назвать существенными, и выводы делать рано, считает руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Карнеев:

Андрей Карнеев руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики «Торговля между странами не должна все время расти. Речь же идет о коммерческих структурах. Есть конъюнктура рынка, взять, например, закупки нефти — они то растут, то падают в зависимости от того, наполнены хранилища в Китае или, наоборот, снизились, и их нужно пополнить. Видите, сколько факторов — и давление американцев, и конъюнктура рынка. Из этого и складывается общая мозаика, она всегда испытывает колебания. Конечно, нельзя сказать, что нет трудностей в наших торгово-экономических отношениях. Мы же будем сравнивать, наверное, годовые цифры. Если сравнивать помесячно или поквартально, тогда можно в панику впасть. В Китае во время ковида были случаи, когда некоторые кварталы были провальные, но потом в среднем по году неплохо получалось».

На рынке ждут, что на ситуацию с платежами может повлиять визит российского президента в Китай.