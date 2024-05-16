Сокращение рабочей недели в Испании обойдется туркомпаниям в €2,3 млрд в год

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«Квадра» ответит за ущерб природе

Специалисты Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора провели проверку в отношении курского филиала «Квадры». Выяснилось, что компания не раз нарушала природоохранное законодательство. В ведомстве отметили, что «Квадра» сбрасывала сточные воды в реку Тускарь, вела расчёт нормативов допустимых выбросов загрязняющих воздух веществ на основе недостоверных данных. Также компания нарушала правила обращения с отходами производства и потребления, а также порядок ведения учёта объёма забора воды из реки и объёма сброса сточных и дренажных вод, а также их качества. В ведомстве отметили, что «Квадра» сбрасывала сточные воды в реку Тускарь, вела расчёт нормативов допустимых выбросов загрязняющих воздух веществ на основе недостоверных данных. Также компания нарушала правила обращения с отходами производства и потребления, а также порядок ведения учёта объёма забора воды из реки и объёма сброса сточных и дренажных вод, а также их качества.

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© Курская правда
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