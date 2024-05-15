Бизнесу в России предсказали трудности из-за предложения Путина

Внедрение налоговой амнистии для раздробленных бизнесов будет сопровождаться отсутствием ясных критериев и стимулирования компаний. Трудности из-за предложения президента России Владимира Путина предсказал исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин, его цитирует Ura.ru.

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В феврале в ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос введения амнистии для некрупных компаний, которые использовали схемы налоговой оптимизации, в том числе дробивших бизнес для ухода от налогов. По словам главы государства, для таких предпринимателей никаких штрафов и пересчетов налогов не будет.

Однако ряд экспертов ждут, что реализация инициативы президента будет сопровождаться трудностями. Так, в Ассоциации бизнеса полагают, что властям необходимо создать стимулы для предпринимателей соблюдать налоговое законодательство.

«Реализация налоговой амнистии за дробление бизнеса, объявленной президентом России, будет сопровождаться рядом сложностей, среди которых отсутствие четких критериев дробления и мотивации для компаний по обелению впоследствии», — добавил Шубин.

Путин поручил проработать параметры амнистии для некрупных компаний до конца июля 2024 года. Налогоплательщики, «которые применяли специальные налоговые режимы и при фактическом росте бизнеса использовали его дробление для сохранения права на применение таких режимов в целях уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов» будут освобождены от доначисления налогов, начисления пеней и штрафов, а также привлечения к уголовной ответственности.