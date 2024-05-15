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Набиуллина: прецедент с "Соликамским магниевым заводом" может подорвать доверие к биржам

Прецедент с акциями Соликамского магниевго завода может подорвать доверие к биржевым торгам и вызывать отток капитала на зарубежные площадки.

Набиуллина высказалась о прецеденте с акциями «Соликамского магниевого завода»
© ТАСС

Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024".

"Мы уже говорили о том, что мы серьезно обеспокоены этой ситуацией, потому что защита прав инвесторов, защита добросовестных приобретателей акций через организованные торги - это краеугольный камень доверия инвесторов к финансовому рынку, к фондовому рынку. И прецедент, конечно, нас беспокоит <…>, потому что это может подорвать доверие к биржевой торговле и вызвать отток капитала на зарубежные площадки", - сказала она.

Ранее суд удовлетворил иск об истребовании в пользу государства оставшихся акций ОАО "Соликамский магниевый завод", принадлежащих более 2 тыс. миноритариев.

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